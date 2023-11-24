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Türkiye'de kredi kartı harcamaları, indirim kampanyalarının etkisiyle 17 Kasım haftasında rekor bir seviyeye yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan "Banka Kartı ve Kredi Kartı İşlemler Tutarı" verilerine göre, 17 Kasım'a kadar olan haftada toplam işlem tutarı yüzde 9,2'lik bir artışla 198,4 milyar TL'ye ulaştı.

Özellikle kasım ayındaki indirim kampanyalarının etkisiyle artışın yaşandığı belirtilirken, giyim, elektrik-elektronik, market-AVM, mobilya-dekorasyon ve akaryakıt harcamaları gruplarındaki haftalık artışlar dikkat çekti. Havayolları harcamaları ise artan az sayıdaki alt gruplar arasında öne çıktı.

Bu dönemde vergi ve BES ödemelerinin 5,1 milyar TL artışla yukarı yönlü etkide bulunduğu görüldü. İnternet üzerinden yapılan harcamalar verisi de dijital pazaryerlerindeki kampanyaların etkisine işaret etti.

17 Kasım haftasında internet üzerinden gerçekleşen alışverişlerde haftalık 8 milyar TL'lik bir artış yaşandı. Bu artışla birlikte, ilgili dönemde internet üzerinden yapılan harcamalar toplamda 61,3 milyar TL'ye yükseldi.