Kurulduğu günden bugüne kadar günün şartlarına uygun şekilde destek programlarını sürekli güncelleyerek KOBİ ve girişimcilere hizmet sunan KOSGEB, bu hizmetlerden işletmelerin en üst seviyede faydalanabilmeleri için saha çalışmaları, bilgilendirme toplantıları, işletme ziyaretleri ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyor.

Yozgat’ında aralarında bulunduğu 81 ilde 88 müdürlük ve 107 temsilcilik ile faaliyetlerini yürüten KOSGEB, 2022 yılı Haziran ayı itibariyle işletmelerle temaslarda bulunmak belirlenen konular hakkında bilgilendirme yapmak ve istişarelerde bulunmak amacıyla işletme ziyaretlerinin arttırılmasına yönelik özel saha çalışmaları ve işletme ziyaretleri yapılması kararı almıştı.

21 BİN İŞLETME ZİYARETİ

2022 Haziran ayından bugüne kadar rutin yapılan işletme ziyaretleri ve bilgilendirme toplantılarının dışında sektörel ve destek bazlı yapılan saha çalışmaları ile toplamda 21 binden fazla işletme ziyareti gerçekleştiren KOSGEB, 100 binden fazla işletmeye yaklaşık 9 milyar TL destek sağladı.

İşletmeler özelinde yapılan çalışmalar sonucu alacakları destek türüne göre şu şekilde işletme ziyaretleri yapıldı:

İşletmelerin enerji verimliliğine yönelik mevcut durumlarının tespit edilmesi, sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve gerekli stratejilerin oluşturulması amacıyla 4 bin 44 işletme ziyaret edilirken,

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı, KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programı ve Stratejik Ürün Destek Programı’ndan faydalanan veya faydalanma potansiyeline sahip 5 bin 197 işletmeye, ihracat potansiyeline sahip 5 bin 250 işletmeye, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla da 4 bin 313 işletmeye ziyaret gerçekleştirildi.

Yine, KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı ve 2019 yılı sonrası hiç destek almamış olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelere öncelikle İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında yer alan Sanayide Nitelikli Eleman Desteği olmak üzere tüm KOSGEB destek programları hakkında bilgilendirme yapılmasını teminen 3 bin 33 işletme ziyareti gerçekleştirildi.

Son dönemde ise; öncelikle KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programında dijitalleşmeye yönelik teklif çağrılarından yararlanan işletmelere, Model Fabrika Desteği’nden yararlanan işletmelere, Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği, Yalın Dönüşüm Desteği, Model Fabrika Desteği ile KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı hakkında bilgilendirmelere öncelik verilerek 3 bin 535 işletmeye daha ziyaret gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDE DE KOSGEB SAHADA

6 Şubat’ta ülkemizde yaşanan depremden sonra da KOSGEB bütün imkânlarını depremi yaşayan bölgedeki KOBİ’ler için seferber etti. Depremin yaşandığı andan itibaren KOSGEB diğer illerden de deprem bölgesine personel görevlendirerek bölge özelinde yeni programlar başlattı. Devreye alınan yeni destek programlarının KOBİ’lere tanıtılması için ise personel saha çalışmalarını aralıksız bir şekilde yürütüyor. Haber Merkezi