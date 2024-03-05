Konya'da berber ve kuaför fiyatlarına yapılan ilk zam, Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı tarafından duyuruldu. Yeni fiyat listeleri belirlendi ve hemen uygulanmaya başlandı.

2024 yılının ilk zamıyla birlikte, saç kesimi ücreti 300 liraya, saç ve sakal kesimi kombinasyonu ise 400 liraya yükseltildi. Saç yıkama ve şekil verme işlemi artık 150 lira olarak belirlenirken, saç yıkama-şekil verme ve fön işlemi ise 200 liraya çıkarıldı. 0-3 yaş arası çocukların saç kesim ücreti de 200 liraya revize edildi.

Yeni fiyatlar 4 Mart 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi ve müşterilere duyuruldu. Bu zamlar, berber ve kuaför salonlarının maliyet artışlarına bağlı olarak yapıldığı belirtildi.