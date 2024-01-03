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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, ekim ayında ülke genelinde konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalarak 93.761'e düştü. Ocak-Ekim döneminde ise konut satışları yüzde 14,3'lük bir azalışla 993.835'e geriledi. İpotekli konut satışları ise ekim ayında yüzde 58,0 azalarak 5.577'ye geriledi ve toplam konut satışları içindeki payı yüzde 5,9 oldu.

Özellikle yabancılara yapılan konut satışları da dikkat çekiyor. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 azalışla 2.535 adet konut satıldı. Ocak-Ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 44,4 azalarak 30.599 adette kaldı.

Buna ek olarak, ekim ayında satılan konutların yüzde 94'ü, yılın ilk 9 ayında satılan konutların ise yaklaşık yüzde 83'ü konut kredisi çekilmeden alındı. Bu durum, yüksek konut fiyatlarına rağmen peşin ödeme yaparak ev alan bir kesimin hala var olduğunu gösteriyor.

Ancak, dikkat çeken bir diğer nokta ise ekonomik zorluklar ve gelir dağılımındaki bozulmanın konut sahipliği oranlarını olumsuz etkilediği yönünde. 2010 sonrasında konut sahipliği oranlarının düşüşe geçtiği belirtiliyor. 2010 yılında yüzde 60 olan konut sahipliği oranı, 2022'de yüzde 56,7'ye indi. Aynı dönemde kiracı olanların oranı ise 2010'da yüzde 22,1 iken, 2022'de yüzde 27,2'ye yükseldi.