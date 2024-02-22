Görünüşe göre kimse e-devletini kontrol etmiyor gibi. Ancak, beklenmedik sürprizlerle karşılaşmak mümkün. Çoğu Türk vatandaşı e-devlet hizmetlerini önemsemiyor gibi görünüyor, ancak belki de önemsenmesi gereken konu farklıdır. Aile içi ilişkilerin zayıf olduğu durumlarda veya uzaklık nedeniyle iletişim kopukluğu yaşandığında, miras hakkında bilgi sahibi olmak mümkün olmayabilir.

E-devlet üzerinden miras sorgulaması yaparak, beklenmedik bir miras ya da hisse payı olup olmadığını kontrol etmek önemlidir. Mirasçının haberi olmadan kalan miras veya hisse payı olabilir ve bu durumda birçok hak doğar. Ancak, bu hakları savunmak ve bilinçli hareket etmek önemlidir.

Mirasçıların, tapu kayıtlarını veya noter aracılığıyla miras durumunu doğrulamaları ve diğer mirasçılarla iletişim halinde olmaları gerekmektedir. Miras durumunu değerlendirmeden ve hukuki süreçleri tamamlamadan, anlaşmazlıkların ortaya çıkmasına izin verilmemelidir.

E-devlet üzerinden yapılan veraset sorgulaması sonucunda miras hakkınız olduğu tespit edilirse, ilgili kurumlardan yardım alarak haklarınızı aramanız önemlidir. Mirasçılar arasında anlaşmazlıkların önüne geçmek için planlı ve bilinçli hareket etmek önemlidir.