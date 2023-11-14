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Denize uzaklığı yaklaşık 270 kilometre olan Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan İmranlı barajında alabalık ve somon yetiştiriliyor. Yıllık 950 ton üretim kapasitesine sahip olan tesiste bin bir emekle yıllık ortalama 500 ton balık yetiştiriliyor. Belli bir büyüklüğe gelen alabalıklar canlı olarak araçlara yüklenerek Karadeniz’e gönderiliyor. Karadeniz’de istenilen olgunluğa gelen balıklar Karadeniz somonu olarak Rusya'ya ve Avrupa’nın birçok ülkesine ihraç ediliyor.

“TÜRK SOMONU ÇOK KALİTELİ BİR BALIKTIR”

Alabalık ve Somon yetiştiriciliği yapan Ali Dursun Yıldızay, Türk somonunun çok kaliteli bir balık olduğunu ifade ederek, “2010 senesinde bu işe başladık. Şuanda devam ediyoruz. Yıllık kapasitemiz 950 ton. Yıllık 400-500 ton bir üretimimiz oluyor. Hava sıcaklıkları bu sene etkili oldu. Ama İmranlı suyunda sıkıntı yok. Sularımız serindir soğuktur. Burada ihracata balık, somon yetiştiriyoruz. Diğer balıkları da Karadeniz’e somon adayı olarak taşıyoruz. Orada yetiştirilip Karadeniz somonu olarak tekrardan ihracata gidiyor. Avrupa ülkelerine gidiyor. Türk somonu çok kaliteli bir balıktır. Onun için çok tercih ediliyor. Somonun faydaları çok. İmranlı olmadan Karadeniz’de somon olmaz. Çünkü barajlarda yetiştirilir ondan sonra da Karadeniz’de somon olarak yetiştirilir” diye konuştu.

“YÜKSEK SICAKLIK ÜRETİMİ ETKİLEDİ”

Balık yetiştiricisi Tuğrul Tunç, yazın sıcaklıkların yüksek olmasından dolayı bu sene üretimin beklentilerin oldukça altında oluğunu ifade ederek, “Yemleme yapamadık, büyütemedik. Ölümlerimiz biraz fazla olunca beklentilerin altında kapasite var şuanda. Sevkiyatımız var. Buradan canlı bir şekilde denize indiriyoruz. Orada büyüme devam ediyor. Norveç somonu ayarına getirip Avrupa ülkelerine göndermeye çalışıyoruz” dedi.