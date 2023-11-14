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Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı hız kesmeden devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, EKOS Electric, 1000 Yatırımlar Holding ve Agrotech şirketleri halka arz için gün sayıyor.

EKOS ELECTRİC: YENİLİKÇİ TEKNOLOJİYLE HALKA ARZ YAPACAK

SPK tarafından onaylanan halka arz başvurusuyla dikkat çeken EKOS Electric, 15-16 Kasım tarihlerinde "Borsada Satış" yöntemiyle paylarını halka arz edecek. Türkiye'nin ilk "Primer GIS" (iletim şebekesi gaz yalıtımlı anahtarlama ekipmanı) teknolojilerini geliştiren EKOS Electric, Deniz Yatırım liderliğinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşecek halka arzda pay başına 12,77 TL sabit fiyatla işlem görecek. Halka arz ile şirketin çıkarılmış sermayesi 220 milyon TL'den 280 milyon TL'ye çıkarılacak.

EKOS Electric Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Akbaş, şirketin enerji altyapıları için teknoloji ürettiğini belirterek, halka arzın kurumsal yapısını güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası alandaki konumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG: SÜRDÜRÜLEBİLİR YATIRIM ANLAYIŞIYLA HALKA ARZ EDİYOR

Türkiye'nin önde gelen yatırım işletme şirketlerinden biri olan 1000 Yatırımlar Holding, 14-15 Kasım tarihlerinde talep toplamaya başlayacak. Halka arzda şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1000 Yatırımlar Holding CEO'su Kadir Can Abdik, şirketin sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyerek, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere odaklandıklarını söyledi. Halka arzdan elde edilecek fonun şirketin devam eden yatırımlarını desteklemek, hizmet kapasitesini artırmak ve çeşitlendirmek için kullanılacağını belirtti.

AGROTECH: AKILLI TARIM VE TEKNOLOJİYE YATIRIM ÇAĞRISI

Agrotech, 15-16-17 Kasım tarihlerinde pay başına 5,21 TL sabit fiyatla halka arz için talep toplamaya başlayacak. Toplam 2,7 milyon metrekare tarım alanında faaliyet gösteren Agrotech, 1 milyar 563 milyon TL büyüklüğündeki halka arzla yatırımcılara akıllı tarım uygulamalarına ortak olma fırsatı sunacak.

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin, halka arz süreciyle birlikte yatırımcıları şeffaf ve halka açık bir marka olarak büyümelerine ortak olmaya davet etti. Halka arzdan elde edilecek geliri işletme sermayesini güçlendirmek ve teknolojiye yapılan yatırımları desteklemek için kullanacaklarını vurguladı.