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Hentbol Kadınlar Birinci Ligi B Grubunda mücadele veren Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ligde 2. sırada yer alan Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek.

6 Ocak 2024 Cumartesi günü ligin ikinci yarısında Artvin 7 Mart Spor Kulübünü kendi evinde konuk edecek Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ligin 9. haftasında Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor ile karşıya gelmişti.

Ligin ilk yarısının son maçında Hammerjack Şahinbey Nurdağıspor’u kendi evinde konuk eden kırmızı siyahlı ekip, karşılaşmayı 38-32 kazanarak ligi 8 puanla kapattı.