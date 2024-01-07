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Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu güçlü rakibine şans tanımayan kırmızı siyahlı ekip, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya kötü başlasa da çabuk toparlanarak rakibini 35-31 mağlup etmeyi başardı.

Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip Artvin 7 Martspor, ilk 10 dakikalık bölümü Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü karşısında 3 sayı farkla önde tamamladı. Kalan dakikalarda toparlanan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, Artvin 7 Martspor karşısında etkili olmaya başladı ve 20’nci dakikadan itibaren eşitliği sağlamayı başardı. Müsabakanın ilk yarısının son dakikalarında oyuna ağırlığını koyan kırmızı siyahlı ekip ilk yarıyı 16-15 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci yarısında da etkili oyununu sürdüren ve aradaki sayı farkını açan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, zaman zaman basit hatalar ile rakibini galibiyet için umutlandırsa da özellikle müsabakanın son 10 dakikasında ortaya koyduğu oyun ile hem savunmada hem de hücumda etkili oldu. Sahadan 35-31 galibiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı ekip puanını 10’a yükseltirken, Artvin 7 Martspor ise 13 puanda kaldı.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde Nurşen Aydın attığı 9 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Ela Hüzmeli 7, Emine Akyüz ve Rümeysa Atik 5, Hilal Doğan 4, Semanur Buse Baran 3, Sudenaz Kıyga ise 2 gol atarak takımına katkı sağladı. Konuk ekip Artvin 7 Martspor’da ise Yağmur Kaya attığı 11 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi olurken, Seray Altun 7, Sudenaz Eryiğit 5, Zeynep Ayaz 4, Selma Baynal 3, Azra Akça ise 1 gol attı. Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde Emine Akyüz, Sudenaz Kıyga, Hilal Doğan birer kez, Semanur Buse Baran ise iki kez iki dakika cezası alırken, Nurşen Aydın ve Semanur Buse Baran sarı kart gördü. Artvin 7 Martspor’da Seray Altun, Sudenaz Eryiğit ve Hazal Çaça bir kez, Yağmur Kaya iki kez iki dakika cezası aldı. Saray Altın ise sarı kart gördü.

Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü aldığı bu galibiyet ile puanını 10’a yükselterek ligdeki çıkışını sürdürürken, konuk ekip Artvin 7 Martspor ise 13 puanda kaldı ve ikinci sıradaki yerini averaj ile korudu.