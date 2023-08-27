Kadınların başlayan yoğun mesaisinde sebzeler sirke, sarımsak, tuz ve suyla buluşturulduktan sonra plastik ya da cam kavanozlara doldurulup hazır hale getiriliyor. Hazırlanan turşular kışın tüketilmek üzere güneş görmeyen karanlık yerlerde muhafaza edilerek korunuyor.

Turşu yapmak için pazarlardan sebze alan kadınlar, turşuları kışın yemek için yaptıklarını söyledi.

Turşu yapmak için sebze alan kadınlar, bu mevsimde turşulukların fiyatlarının daha uygun olduğunu bildirdi.

Kadınlar, birçok sebzeden turşu yaptıklarını dile getirdi. Turşunun çok faydalı olduğunu da söyleyen kadınlar, uygun fiyata buldukları sebzelerden turşu yaptıklarını belirterek hazır turşu almak yerine kendilerinin turşu yaptıklarını ve ev ekonomisine bu şekilde katkı sağladıklarını aktardı.

NASIL KURDUKLARINI ANLATTILAR

Geleneksel mutfak lezzetlerinden olan turşu hazırlıklarına başlayan kadınlar turşuyu nasıl kurduklarını da anlattı. Kadınlar, “Turşu için kullanacağınız sebzeleri temizleyin ve istediğiniz boyutlarda doğrayın veya bütün olarak kullanın. Sebzeleri iyice yıkayarak üzerindeki toprak ve kirleri temizleyin. Büyük cam kavanozları kaynar suyla iyice yıkayın ve kurulayın. Kavanozların temiz olduğundan emin olun. Kavanozun tabanına ve aralarına tuz serpiştirerek sebzeleri yerleştirin. İsterseniz farklı bitkileri ve baharatları da ekleyebilirsiniz. Katmanları sıkıca yerleştirin, ama sebzeleri ezmeyin. Yeterli miktarda suyu kaynatın ve soğumaya bırakın. Soğumuş suya tuz ekleyin ve iyice karıştırın. Tuzlu suyu turşuların üzerini kaplayacak şekilde kavanoza dökün. Her katmanın üstüne birkaç diş sarımsak ekleyin. Sarımsak turşuların lezzetine lezzet verir. Sebzelerin suyun üzerinde kalması için ağırlıklar koyun. Bu, sebzelerin suya temas etmesini sağlar ve bozulmayı önler. Kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Serin, karanlık ve nemden uzak bir yerde turşuları fermente olmaya bırakın. Mayalanma süresi, sebzelerin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak değişebilir. Genellikle 1 ila 3 hafta sürebilir. Turşu oluşumu sırasında arada bir kavanozları kontrol edin. Suyun üzerinde küf veya kötü koku oluşumu durumunda üstündeki kötü kısmı temizleyin. Turşularınızı olgunluğa ulaştığını düşündüğünüzde çıkarın ve servis yapabilirsiniz. Turşularınızın tadını kontrol ederek istediğiniz lezzet ve kıvama gelip gelmediğini bakabilirsiniz” dedi.

PÜF NOKTALARI VERDİLER

İyi bir turşu için neler yapılması gerektiğini anlatan kadınlar, “İyi bir turşu için, turşu kavanozu sık hareket ettirilmemeli, ışık almayan serin bir yerde bırakılmalı. Olgunlaşmadan kapağı açılmamalıdır. Kapak açıldığında mayalanma süreci durur ve kapatıldığında yeniden başlar. İçme suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmalıdır. Limon tuzu kullanmak istemeyenler her kavanoz için 1 adet limon kullanabilir” ifadelerini kullandı

Kadınlar, “Gerçek turşu kurma işlemi, geleneksel yöntemler ve aile sırlarıyla dikkatlice hazırlanan bir süreçtir. Bu özgün lezzeti yakalamak için taze sebzeler, doğru oranlarda tuz, baharatlar ve sabır gereklidir. Lezzeti ve ferahlatıcı aromasıyla sofraların vazgeçilmezlerinden biri olan gerçek turşu, geleneksel yöntemlerle hazırlanan eşsiz bir lezzettir” şeklinde konuştu.

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Turşunun çok faydalı olduğunu bildiren uzmanlar ise, faydaları şu şekilde aktardı: “Vücut direncinin arttırılmasına yardımcı olan turşu suyu düzenli tüketildiğinde etkisini gösterir. Günlük egzersiz rutinlerinde terleme oluşabilir. Bu durumda vücutta çeşitli mineral kayıplarına neden olur. Turşu suyu tüketimi mineralleri hızlı bir şekilde yerine koymaya yardımcı olur. Spor sırasında oluşabilen kas kramplarını azaltıcı etkileri olduğu da bilinir. Hareketsizlik kaynaklı oluşabilen kabızlık sorununda yüksek lif içeriğiyle etkili olur. Kanser oluşumuna neden olabilen serbest radikalleri antioksidan içeriğiyle ortadan kaldırmaya yardımcıdır. Kalp damar hastalıkları, soğuk algınlığı gibi durumlara karşı da koruyucu etkisi bulunur.” Haber Merkezi