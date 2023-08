Uçar yaptığı konuşmada, “duruşuyla haklı ve onurlu davasını kendi hayatına nakşetmiş Beşiktaş’ımızın Yozgat’ta da temsilciliğini açmaktan gurur duyuyoruz. Bu gururu bizimle paylaşan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Celal Aral ise, “4 sene önce Beşiktaş yönetiminde yer aldım. Bu sene görevime devam ederek Beşiktaş’a hizmet edeceğim. Beşiktaş’a elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. Ben Anadolu’dan Beşiktaş’taki tek destekçiyim. Diğer yönetimi kurulu üyeleri İstanbul’dan. İstanbul’da 4 milyon Beşiktaşlı vardır Anadolu’da 20 milyon Beşiktaşlı vardır. Sadece Yozgat’ta değil Diyarbakır’ından, Trabzon, Ankara, Erzurum, Çorum, Edirne’den tutun da bütün kasabalara, köylerine kadar 20 Milyon Beşiktaş’a gönül veren taraftarımız var. Bende bunların temsilciliğini yapıyorum kulüp içerisinde. Beşiktaş ilk yönetime geldiğimizde çok zor bir durumdaydı 4 sene evvel. Eski yönetim Beşiktaş’ı bırakarak seçime gitti. Bu 4 sene içerisinde baya bir mesafe kat ettirdi kulübümüze. Borçlarımızı yapılandırdık. Biz geldiğimizde 7 aydır futbolcuların maaşlarını alamıyordu. 6 aydır çalışanlar maaş alamıyordu. Şimdi bütün maaşlar ödeniyor. Çalışanlarımızın hepsi memnun. Futbolcularımızın hepsi memnun. Transferlerimizi yapıyoruz. Her sene şampiyonluğa oynuyoruz. Sportif başarılarımız oluyor olmuyor 4 sene içerisinde şampiyonluğumuz var Türkiye kupamızda var. Elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah bu senede yine şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hem Avrupa’da hem de Türkiye liglerinde her kulvarda mücadele edeceğiz. Her kulvarında en büyük favorisi Beşiktaş’tır. Yozgat’ta da ben istiyorum ki Beşiktaşlı arkadaşlar artık Yozgat’ta maç seyretmesinler gelsinler İstanbul’a kongrelere katılsınlar. Oy kullansınlar. 20 milyon Beşiktaşlının temsilcisi olsunlar. Kulübümüz bizim İstanbul’da oturan 3-5 bin kişinin yönettiği bir kulüp olmasın. Anadolu’nun her tarafından katılımlar olsun istiyorum. Bunun sadece Yozgat’ta değil inşallah önümüzde ki günlerde Anadolu’nun her tarafında yapacağız geliştireceğiz. Derneklere önem veriyoruz. Beşiktaş yönetimi olarak. Yozgat Beşiktaşlılar Derneği de Beşiktaş’ı en şekilde temsil edeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Melike Aslı Arslan