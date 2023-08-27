Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazandığı büyük zaferin 101. yıl dönümü Boğazlıyan’da düzenlenecek olan konser ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Boğazlıyan Belediyesi tarafından düzenlenecek kutlama programı kapsamında 30 Ağustos Çarşamba akşamı saat 19.30 ‘da yeni terminal binası önünde konser ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Boğazlıyanlıları buluşturan etkinlikte sanatçı İsmail Altunsaray birbirinden güzel şarkılarıyla sahne alacak. Ünlü sanatçı İsmail Altunsaray şarkılarını Boğazlıyanlılarla birlikte seslendirecek.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Boğazlıyanlıları ve tüm Yozgatlıları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına davet ederek, “Bu yıl 101. yıl dönümünü kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yine büyük bir coşku ve heyecanla kutlayacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Dumlupınar’da kazandığı zaferin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Milletimizin en büyük zaferini hep birlikte kutluyoruz. Bu gururla ve coşkuyla etkinliklerimize ve konserimize tüm halkımızı davet ediyorum. Zafer coşkumuzu hep birlikte yaşayalım” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi