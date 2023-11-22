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İstanbul Valiliği, kış mevsiminin beklenenden erken başlaması nedeniyle, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunu 1 Aralık yerine 25 Kasım tarihine çektiğini duyurdu. Bu tarihten sonra, kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine idari para cezası uygulanacak.

Kış aylarının hızla yaklaştığı İstanbul'da, Valilik tarafından alınan kararla şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca, özel araç sahiplerine de kış lastiği takmanın hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da kışın normalden daha erken ve sert bir şekilde başlaması nedeniyle alınan bu kararla, trafik güvenliği ön planda tutuluyor. İstanbul Valiliği, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun 25 Kasım 2023 tarihinden itibaren başlayacağını açıkladı.

KIŞ LASTİĞİ VE ÖNEMİ

Kış lastikleri, karlı ve buzlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve frenleme sağlayan özel kauçuk karışımı ve deseni olan lastiklerdir. Bu lastiklerin kullanımı, kış aylarında trafik kazalarını önlemek ve can güvenliğini sağlamak açısından hayati bir öneme sahiptir.

KİMLER ZORUNLU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre, 25 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanmak zorunlu hale gelmiştir. Bu zorunluluğa uymayan ticari araç sürücülerine idari para cezası uygulanacaktır. Özel araçlar için zorunlu olmasa da kış lastiği kullanımı tavsiye edilmektedir.

NASIL SEÇİLİR VE TAKILIR?

Kış lastiği seçerken, aracın lastik ebatına, yük ve hız endeksine uygun olan lastikler tercih edilmelidir. M+S (Mud and Snow) veya 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) işaretlerine dikkat edilmesi önemlidir, çünkü bu işaretler lastiklerin kış koşullarına uygun olduğunu gösterir.

Kış lastiklerinin takılması sırasında, aracın dört tekerine de takılması en etkili ve güvenli seçenektir. Dört tekerine takılamıyorsa, en azından aracın çekişli olan aksına takılmalıdır. Ayrıca, kış lastikleri takıldıktan sonra düzenli olarak lastik basınçlarının kontrol edilmesi ve ayarlanması önemlidir.