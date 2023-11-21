Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, evlerde kullanılan ısınma sistemlerinden kaynaklı zehirlenme vakalarına karşı uzmanlardan dikkat çeken bir uyarı geldi. Uzmanlar, zehirlenmelerin önlenmesi için düzenli baca temizliğinin büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Soğuk hava koşullarının etkisini gösterdiği şu günlerde, ev ve iş yerlerindeki ısınma sistemleri daha da kritik bir hal almış durumda. Hem ekonomik hem de güvenli bir ısınma sağlamanın yanı sıra uzmanlar, zehirlenmelerin önüne geçmek için önemli önerilerde bulundu. İşte konuyla ilgili uzman görüşlerinden derlenen bilgiler.

BACALARIN DÜZENLİ TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Karbon monoksit zehirlenmelerinin büyük bir çoğunluğunun bacalı cihazlardan kaynaklandığına dikkat çeken uzmanlar, baca tıkanıklıklarının atık gazın iç mekâna yayılmasına neden olabileceğini belirtti. Bu nedenle, bacalardaki tıkanıklıkların önlenmesi için düzenli olarak yetkili servislere baca temizliği yaptırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, baca üzerindeki sensörlerin düzenli olarak kontrol edilmesi, güvenli bir ısınma için önemli bir adım olarak öne çıktı.

UYARICI SİSTEMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Uzmanlar, bacalı cihazların üzerinde bulunan baca sensörleri, gaz alarm cihazları ve karbon monoksit dedektörlerinin önemine dikkat çekti. Bu cihazların düzenli olarak çalıştığından emin olunması, olası zehirlenmelerin erken tespiti için kritik bir rol oynuyor. Ayrıca, tesisatlara yapılan müdahalelerin proje dışında bırakılmaması, periyodik bakımların aksatılmaması uzmanlar tarafından önemle vurgulandı.

GÜVENLİ KULLANIM İÇİN BACA KONTROLÜ ŞART

Uzmanlar, güvenli doğal gaz kullanımının temel adımının baca kontrolleri olduğunu belirtti. Bacalı cihazlardan kaynaklanan karbon monoksit zehirlenmelerinin yüzde 99'unun baca problemlerinden kaynaklandığına işaret eden uzmanlar, özellikle bacaların ortak olması durumunda dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Bacaların tıkanmaması için gerekli önlemlerin alınması, güvercin gibi hayvanların baca içine girmesinin engellenmesi gibi konuların da önemli olduğu belirtildi.

DÜZENLİ BAKIM HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sağlıklı kombi ve soba kullanımı için düzenli baca temizliğinin yılda bir kez yapılması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, aynı zamanda baca sensörlerinin ve güvenlik ekipmanlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine dikkat çekti. Tesisatlara yapılan müdahalelerin uzman kişiler tarafından yapılması, standartlara uygun bağlantıların sağlanması ve ortak bacalara dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuldu.