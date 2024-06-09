Kırşehir’de etkili olan yağışlar; özellikle Irmak bucağı bölgesinde tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Yetkililer, yağışların şiddetlenmesiyle bazı tarım arazilerinin zarar gördüğünü bildirdi. Irmak bucağında bulunan çiftçiler; tarlalarındaki ürünlerin su altında kaldığını ve bu durumun verimi olumsuz etkilediğini belirtti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin zarar gören alanları inceleyerek raporladığı ve çiftçilere gerekli desteğin sağlanması için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri; yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiğini belirterek, çiftçileri ve bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer; olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşları, ilgili kurumlara başvurmaları konusunda bilgilendirdi.