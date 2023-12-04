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Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan taraf Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oldu.

Müsabakanın ilk dakikalarından itibaren hücumda etkili olan kırmızı siyahlı ekip ilk 10 dakikalık bölümü güçlü rakibi karşısında 3 sayı önde tamamlamayı başardı. Bu dakikadan itibaren toparlanan konuk ekip Sivas Belediyespor, aradaki 3 sayılık farkı eriterek skoru 10-10’a kadar getirdi. Müsabakanın ilk yarısının son 10 dakikalık bölümünde oyuna ağırlığını koyan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü hem savunmada kaptığı toplar ile hızlı hücuma çıkarak üst üste goller buldu. Bir ara 7 sayıya kadar çıkan farkı konuk ekip 5 sayıya kadar düşürse de ilk yarı Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün 19-14 üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısında hızlı başlayan taraf konuk ekip Sivas Belediyespor oldu. Bulduğu üst üste goller ile skoru 22-20’ye kadar getirdi. Kısa sürede toparlanan Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü hem savunma da hem de hücumda etkili bir oyun ortaya koydu. Maçta Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü oyuncularından Rümeysa Atik kırmızı kart, Atiye Gülseven ise mavi kart gördü.

Maçın sonunda Kıta Logistics Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sahadan 33-30 galibiyet ile ayrılarak puanını 6’ya yükseltti.