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Kış aylarında evimizi ısıtan kalorifer peteklerine eklediğimiz bir detay, sadece ısınmakla kalmıyor, aynı zamanda evimize mis gibi bir koku katıyor. Özellikle limon, portakal veya mandalina kabukları kullanarak uygulanan bu geleneksel yöntem, günümüzde modern bir twist ile tekrar popülerlik kazanıyor.

Soğuk havaların vazgeçilmezi olan kalorifer peteklerine meyve kabukları eklemek, kötü kokularla başa çıkmanın etkili bir yolunu sunuyor. Limon, portakal veya mandalina kabukları, ev içinde oluşan hoş olmayan kokuları ortadan kaldırarak ferah bir atmosfer yaratıyor. Bu sadece temiz bir hava sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda evinize hoş bir koku katıyor.

Eskiden sobalı evlerde sıkça tercih edilen bu yöntem, günümüzde kalorifer petekleriyle de uyumlu bir şekilde kullanılıyor. Bu basit uygulama, evinizin sadece temiz bir hava almasını değil, aynı zamanda hoş bir kokuyla dolarak sıcak bir atmosfer yaratmanızı sağlıyor.

Son zamanlarda ise bu geleneksel uygulama, meyve kurutma yöntemi olarak da kullanılmaya başlandı. Özellikle portakal dilimleri, yağlı kağıdın üstüne konularak kalorifer peteklerinin üzerinde kurutulabiliyor. Ardından elde edilen lezzetli atıştırmalık, hem pratik hem de sağlıklı bir alternatif sunuyor.