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Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan son karara göre, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için başvurulan arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan masraflar artık paylaşılacak.

Ev sahipleri ve kiracılar arasında adil bir mali yük paylaşımı sağlamayı amaçlayan bu yeni uygulama ile kiracılar, arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan masrafları ev sahipleriyle birlikte karşılayacaklar. Bu adım, taraflar arasında adil bir çözüm süreci sunmayı hedefliyor.

Ankara Barosu avukatlarından Ali Erdem Gündoğan, 1 Eylül'de başlayan zorunlu arabuluculuk uygulamalarının kritik bir detayına dikkat çekti. Gündoğan'a göre, anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ve kiracılar, mahkemeye gitmeden önce zorunlu olarak arabulucuya başvurmak zorundalar. İlk toplantıya katılmayan taraf, davayı kazansa dahi tüm yargılama giderleri ve arabuluculuk masraflarını tek başına ödemek durumunda kalabilir.

Zorunlu arabuluculuk sistemi, aşırı biriken davalara ve uzayan yargılama sürelerine çözüm olarak getirilmiş olup, sürecin en fazla 4 haftada tamamlanması planlanıyor. Tarafların anlaşması durumunda, mahkemeye gitmeden önce arabuluculuk ücretini yarı yarıya ödemeleri gerekecek. Ancak anlaşma sağlanamazsa, davayı kaybeden taraf tüm masrafları üstlenecek. Bu kapsamda, ilk toplantıya katılmak büyük önem taşıyor çünkü ilk toplantıya katılmayan taraf, davayı kazansa dahi masrafları tamamen kendisi ödemek zorunda kalabilir.