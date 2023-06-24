Geçen seneye kadar kira artışı TÜFE' ye göre hesaplanıyordu ama fahiş kira artışları sonrası hükümet bu yükselişin önünü kesebilmek için 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olan yüzde 25 kira artış sınırı uygulamasına geçmişti. 1 Temmuz’dan sonraki akıbeti merak konusu olan kira artış oranının ne olacağına dair kiracıları sevindiren haber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Tunç, kira artış sınırı ile ilgili yaptığı açıklamasında çalışmaların devam ettiğini ve konut kiralarına uygulanan yüzde 25 kira artış sınırı düzenlemesinin uzatılacağını duyurdu. Adalet Bakanı Tunç "Kiralara getirilen yüzde 25 artış sınırı düzenlemesi uzatılacak, çalışıyoruz. Düzenlemenin 1 Temmuz öncesinde yetişmemesi durumunda, 1 Temmuz' dan itibaren geçerli olacak” dedi.

EV SAHİPLERİ MUTSUZ

TÜGEM üyesi Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay, kira artış sınırının uzatılmasından, enflasyon karşısında parası eriyen ev sahiplerinin rahatsız olacağını söyledi. Gayrimenkul Danışmanı Gülcan Altınay: “Kiralara getirilen %25 artış sınırının 1 Temmuz’dan sonra uzamasıyla beraber kiracılar bu durumdan çok memnun olacak fakat mal sahipleri bu durumdan çok rahatsız. Çünkü enflasyonun artmasıyla gıda giyim gibi diğer temel ihtiyaçlara gelen artış oranların yüksek olduğunu ve kendilerinin bu durumda geçinme sıkıntıları yaşadığını bazı ev sahiplerinin de tek gelir kapılarının kirada olan daireleri olabiliyor ve dolayısıyla getirilen zam sınırlamasıyla aldıkları kira ile geçinmekte sıkıntı yaşadıklarını belirtenler var” diye konuştu.

“EV SAHİPLERİ EVLERİNİ SATMAYA YÖNELİYOR”

Sadece kira geliri ile geçinen ev sahiplerin bu uygulamada mağdur olduğunu ve çıkış yolu olarak evlerini satmaya yöneldiğini söyleyen Altınay: “Hal böyle olunca da bazı mal sahipleri dairelerini satmaya yöneliyorlar ve kiracılar yine mağdur olmuş olacak.” dedi. İGFA