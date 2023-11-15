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Edirne'de ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların yeni bir boyutunu ortaya koydu. Ev sahibi, kira bedeli üzerinde anlaştığı ev için depozito tutarını artırmak istedi ancak kiracısı bu teklifi reddedince taraflar arasında icra süreci başlatıldı.

Edirne'de ikamet eden ev sahibi F.S., 2019 yılında evini aylık bin 600 liraya kiraya verdi. Kiracı K.M. ile yapılan sözleşmeye göre, kiracı başlangıçta ev sahibine bin 600 lira depozito ödemesi yapmıştı. Ancak, son aylarda ev sahibi, sadece kira değil, aynı zamanda depozito bedelini de artırmak istedi. Kiracı ise bu talebi kabul etmedi.

Ev sahibi, talebi reddedilen kiracısına bir ihbarname gönderdi. İhbarname, 2019 yılında ödenen 1600 liralık depozito ücretinin artık 5 bin lira olduğunu belirtiyor ve bu miktarın belirtilen hesap numarasına yatırılması gerektiğini ifade ediyordu. Ancak, kiracı, bu yüksek depozito bedelini kabul etmeyerek anlaşmazlığa neden oldu.

Kiracının depozito artışını kabul etmemesi üzerine, ev sahibi öfkelenerek icra dairesine başvurdu. Ev sahibinin başlattığı icra takibine karşı kiracı ise avukatı aracılığıyla itirazda bulundu.

Bu süreçle ilgili görüş bildiren Avukat Bedia Mutlu Mirzabey, ev sahibi ve kiracının haklarını korumak adına kira sözleşmesinin dikkatlice hazırlanması gerektiğini vurguladı. Mirzabey, depozito bedelinin kira bedeline endekslenmesi gerektiğini belirterek, "Depozito olarak verilen paranın ev sahibinin ve kiracının onayı olmaksızın çekilmemek üzere banka hesabına yatırılması veya döviz olarak alınarak, değer kaybının önüne geçilebilir" ifadelerini kullandı.