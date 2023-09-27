Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sunulan kira destekleri, 81 ilde devam ediyor. Her il için belirlenen kira destek miktarları, İstanbul'dan Yozgat'a kadar farklılık gösteriyor.

İSTANBUL, EN YÜKSEK KİRA DESTEĞİNİ ALIYOR

Türkiye'nin en büyük metropolü olan İstanbul, kentsel dönüşüm kira desteği konusunda öne çıkıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, kira destekleri kapsamında aylık 3 bin 500 TL'ye kadar destek alabiliyorlar. Bu destek, kentteki kiracılara önemli bir maddi rahatlama sağlıyor.

YOZGAT EN DÜŞÜK KİRA DESTEĞİ ALAN İLLERDEN BİRİSİ

Kira desteklerinin en düşüğü ise Yozgat ilinde bulunuyor. Yozgat'ta kentsel dönüşüm kira desteği miktarı aylık 2 bin TL olarak belirlenmiştir.

KİRA DESTEĞİ İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEKLENİYOR

Özellikle depremler sonrasında hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, kira destekleri aracılığıyla destekleniyor. Kiralarını ödeme konusunda zorluk yaşayan vatandaşlar için sunulan bu uygulama, ülke genelinde büyük önem taşıyor.

DİĞER İLLERDE KİRA DESTEĞİ MİKTARLARI

Ülkenin farklı illerinde kira destekleri şu şekildedir:

Ankara: Aylık 3 bin TL

İzmir: Aylık 3 bin TL

Antalya: Aylık 3 bin TL

Bursa: Aylık 3 bin TL

Adana: Aylık 2 bin 500 TL

Kira desteği alan diğer iller için de belirlenen miktarlar bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm kira destekleri, vatandaşların daha güvenli ve sürdürülebilir yaşam koşullarına kavuşmalarına katkı sağlıyor. Bu desteklerin ayrıntıları için yerel yetkililerle iletişime geçmek önemlidir. (Haber Merkezi)