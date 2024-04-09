e-Devlet'te gizli mirasınız kalmış olabilir 'Kimse bunu kontrol etmeyi bile bilmiyor'. İşte detaylar…

Bilmediğiniz bir şekilde size miras kalan mülkler olabilir mi? Artık bunu öğrenmek ve takip etmek çok daha kolay.

E-Devlet üzerinden miras takibi yapmak ve sorgulamak artık mümkün. WebTapu özelliği sayesinde, adınıza kayıtlı ancak farkında olmadığınız mülkler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'ne başvuranların en merak ettiği sorulardan biri de, "Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz var mı, yok mu?" gibi konular oluyor.

Dedenizden size kalan bir taşınmaz olabilir ve bu bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Dedeniz adına kayıtlı bir taşınmazın varlığını öğrenmek için birkaç yöntem bulunmaktadır.

Vefat eden akrabalarınızın bıraktığı mirastan haberdar olmanız her zaman mümkün olmayabilir. İşte bu nedenle, WebTapu artık bu belirsizlikleri gidermek için size olanak sağlıyor.

Tapu sistemlerinin dijitalleştirilmesi çalışmaları sayesinde, mirasçı olunan taşınmazların sorgulanması sistemi 2022'de vatandaşların hizmetine sunuldu.

WEBTAPU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle, E-Devlet üzerinden "Nüfus Kayıt Örneği" sorgulama hizmetine girerek üst soyunuzun T.C. kimlik numaralarını almanız gerekmektedir. Daha sonra WebTapu sistemine girerek "Mirasçısı olduğum taşınmazlar" sekmesine tıklamanız yeterlidir. Burada, üst soyunuzun T.C. kimlik numarasını girerek miras durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Özellikle 50 yaş üzerindeki kişilerin, üst soylarından miras kalan bir taşınmaz ihtimali daha yüksektir. Sistem ilk açıldığında yoğunluk nedeniyle bazı sorunlar yaşanmış olabilir, ancak şu anda sorunsuz bir şekilde erişim sağlanmaktadır.

Miras malı olduğu için paylı mülkiyete tabi olacak taşınmaz, intikal işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davası veya alternatif yöntemlerle satılabilir.