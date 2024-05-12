Yozgat’ta yaz mevsiminin müjdeleyicisi iğde ağaçları çiçek açmaya başladı. İğde açlarının çiçek açması ile birlikte Yozgat’ı muhteşem iğde kokusu sardı. İğde ağaçları çevreye yaydığı güzel kokusunun yanı sıra hoş görüntüsü ile de ayrı bir güzellik katıyor.

İğde çiçeklerinin kokusu Yozgat’ın farklı yerlerinde sokakları, mahalleleri ve parkları sarmaya başladı. İğde ağaçlarının hoş kokusu ve güzel görünümünün yanı sıra birçok hayvanında beslenme kaynağı oluyor. Bunun yanı sıra iğdenin ve iğde çiçeğinin faydaları da saymakla bitmiyor.

İĞDENİN FAYDALARI

Antioksidan ve antiinflamatuar bileşikler ile birlikte C vitamini ve prebiyotik lifler barındıran açısından zengin bir meyve olan iğde, C vitamini özelliğiyle vücudu serbest radikal hasarına karşı koruyan güçlü bir antioksidandır. Sindirimi kolaylaştırarak kabızlığı önleyici etki sunan iğde meyvesi aynı zamanda hem bağışıklık sistemini korur hem de kalp sağlığını destekler.

Güçlü bir antioksidan iğde meyvesinin vücuda sağladığı faydalar şunlardır:

Sindirimi kolaylaştırır; kabızlığı önler.

Antioksidan bakımından zengindir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır.

Kanser riskini düşürebilir.

Antimikrobiyal özelliktedir.

Kalp ve damar sağlığını korur; kolesterolü dengeler.

Kan şekerini dengeler.

Karaciğer yağlanmasını azaltır.

Ağız ve diş sağlığını korur.

Yüksek oranda Omega-7 içerir.

İshale iyi gelir.

Sindirimi kolaylaştırır; kabızlığı önler: İğde, sindirim sağlığını destekleyebilir ve kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir. İğde lif bakımından zengin bir meyve türüdür. Lifler, sindirim sistemi için önemlidir; çünkü bağırsak hareketlerini düzenler ve dışkının kolayca ilerlemesine yardımcı olur. Bu nedenle, lif açısından zengin gıdaların, özellikle iğde gibi meyvelerin tüketilmesi kabızlık riskini azaltabilir ve düzenli bağırsak hareketlerini teşvik edebilir.

Antioksidan bakımından zengindir: İğde meyveleri, yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu antioksidanlar vücudu serbest radikallerden koruyarak hücresel hasarı önleyebilir ve kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir: İğde, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olan bir antioksidandır. Virüsler ve bakterilerle savaşarak vücudu enfeksiyonlara karşı korur. İğde, çeşitli antioksidanlar içerir. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak bilinen zararlı moleküllerin neden olduğu hücresel hasarı engelleyebilir. Bu da bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir.

Böbrek taşı düşürmeyi kolaylaştırır: İğdenin faydaları arasında en fazla bilineni böbrek rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olmasıdır. İğde, böbreğin ideal biçimde çalışabilmesine destek sağlar. İğde, idrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olabilecek yüksek su içeriği ve antioksidanlar içerir. Bol su içmek ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemek için düzenli olarak tuvalete gitmek, böbrek sağlığını korumanın önemli bir parçasıdır.

Kanser riskini düşürebilir: İğde, C vitamini, beta-karoten ve diğer antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikalleri etkisiz hale getirerek hücresel hasarı önlemeye yardımcı olabilir. Bu, kanser riskini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. İğde, inflamasyonu azaltabilen bileşenler içerebilir. Kronik inflamasyon, kanser riskini artırabilir. İğdenin bu etkileri kanser riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Antimikrobiyal özelliktedir: İğde antimikrobiyal özelliklere sahip olabilir. Antimikrobiyal özellikler, mikropların (bakteriler, virüsler, mantarlar vb.) büyümesini engelleyen veya onları öldüren bileşenleri içeren bir gıdanın veya bitkinin mikroorganizmalarla mücadele yeteneğini ifade eder. İğde, içerdiği bazı bileşenler sayesinde antimikrobiyal etkilere sahip olabilir. Bu bileşenler arasında fenolik bileşikler, flavonoidler ve tanenler bulunur. Bu bileşenler, mikroorganizmalarla savaşmada etkili olabilir.

Kalp ve damar sağlığını korur; kolesterolü dengeler: İğde, lif bakımından zengin bir meyvedir. Lif, vücuda sindirilemeyen bir madde ekler ve bu, sindirim sürecini yavaşlatarak kan kolesterol seviyelerini kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Yüksek kolesterol düzeyleri kalp hastalığı riskini artırabilir. İğde yemek, kolesterol düşürmeye yardımcı olabilir. İğdenin içerdiği bazı bileşenlerin, özellikle potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Yüksek tansiyon kalp sağlığına zarar verebilir, bu nedenle kan basıncını düşürmek önemlidir.

Kan şekerini dengeler: İğde, düşük bir glisemik indekse sahiptir. Glisemik indeks, bir yiyeceğin kan şekerini yükseltme potansiyelini ölçer. Düşük glisemik indeksi olan yiyecekler, kan şekerini daha istikrarlı bir şekilde kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

Karaciğer yağlanmasını azaltır: İğde, lif bakımından zengin bir meyve olduğundan, genel vücut sağlığını ve sindirim sistemini destekleyebilir. Bu, dolaylı olarak karaciğer sağlığını etkileyebilir, çünkü karaciğerin işlevlerini destekleyen birçok vitamin ve mineral, sindirim sistemi tarafından sağlanır.

Ağız ve diş sağlığını korur: İğde, ağız ve diş sağlığına faydalı olabilecek bir meyvedir. İğde lif bakımından zengin bir meyve olduğundan, çiğneme sırasında tükürük üretimini artırabilir. Tükürük, ağız içindeki asitleri nötralize edebilir ve diş minesini koruyabilir. Ayrıca, iğde doğal olarak tatlı bir meyvedir, bu da tatlı bir alternatif sunabilir ve şekerli atıştırmalıkların tüketimini azaltmaya yardımcı olabilir.

Yüksek oranda omega-7 içerir: İğde meyvesi Omega-7 yağ asitlerini içerebilir. İğde yağı, özellikle Palmitoleik asit olarak bilinen Omega-7 yağ asidi bakımından zengindir. Omega-7 yağ asitleri bazı sağlık faydaları sağlayabilir. Özellikle cilt sağlığı, mukozal zarların korunması ve iltihapla savaşmada rol oynayabilirler.

İshale iyi gelir: İğde, geleneksel olarak ishalin tedavisine yardımcı olabileceğine inanılan bir meyvedir. İçeriğindeki lifler ve bazı bileşenler, ishali hafifletmeye ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Ancak, iğde veya iğde ürünlerini kullanmadan önce bir sağlık profesyoneli ile konuşmanız önemlidir, özellikle kronik bir ishal durumunuz varsa.

İĞDE MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Farklı şekillerde tüketime uygun olan bitkinin tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:

Taze olarak: İğde çiğ olarak tüketilebilen bir meyvedir. Genellikle şeftali veya kayısıya benzeyen tatlı bir tada sahiptir ve sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. İğde meyvesinin taze hali, doğrudan yenebilir veya meyve salatalarında kullanılabilir.

Kurutulmuş olarak: Kuru iğdenin faydaları da taze haliyle benzerdir ve doğrudan tüketilebilir. İğdeyi kurutmak istiyorsanız meyveleri yıkayın ve fırın tepsisine yayın. Daha sonra düşük sıcaklıkta kurutun. Kurutulmuş meyveler kuruyemişlerle birlikte atıştırmalık olarak tüketilebilir.

Smoothie olarak: İğde meyvesi smoothie yapımında kullanılabilir. Meyveyi yıkayın ve blenderda diğer meyveler ve süt ile karıştırın. Böylece lezzetli bir smoothie elde edebilirsiniz.

Reçel olarak: İğde reçel yapımı için de kullanılabilir. Reçelini yapmak için öncelikle meyveleri yıkayın ve kaynatın. Daha sonra bir blenderdan geçirin ve püre haline getirin. Bu püreye şeker veya bal ekleyerek reçel yapabilirsiniz.

Çay şeklinde: İğde bitkisinden taze veya kuru yapraklar kullanılarak çay yapılabilir. Çayını hazırlamak için şu adımları takip edebilirsiniz: 1-2 çay kaşığı kurutulmuş yaprak veya 3-4 taze yaprak, 1 bardak sıcak suya eklenerek 5-10 dakika demlenir. Daha sonra süzülerek tüketilir. İğde çayını tatlandırmak için isteğe göre şeker veya bal kullanılabilir. Kaynatılmış iğde suyunun faydaları, iğdenin kendisi gibi antioksidan, antienflamatuar ve sindirim sağlığına faydalı bileşikler içerdiğinden, benzerdir.

İĞDENİN ZARARLARI NELERDİR?

Her besinde olduğu gibi iğde de fazla tüketildiği zaman çeşitli yan etkilere sebep olabilir. Özellikle içinde fazla su bulunmadığından dolayı fazla iğde tüketmek kabızlığa yol açabilir. Bunun dışında iğdenin bilinen herhangi bir zararı yoktur.