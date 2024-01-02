Tahmini Okuma Süresi: dakika

3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak olan enflasyon rakamının yanı sıra, refah payı söylentileriyle birlikte, "2024 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları gündemi meşgul ediyor. İşte, masadaki son rakamlarla ilgili detaylar.

Memur ve emekli maaşları için geri sayım başladı. Asgari ücret zammının yüzde 49 olarak açıklanmasının ardından, gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. "2024 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?" sorusuna yanıt, 3 Ocak'ta (yarın) açıklanacak aralık ayı ve yıllık enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.

Zaten şimdiden belirlenen SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 33,6'lık zam oranı, beklentileri yükseltirken, 2024 memur ve memur emeklisi maaşlarının nasıl şekilleneceği merak konusu.

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, 2024 memur ve emekli maaş zammını doğrudan etkileyecek kritik bir veriyi sunacak.

Aralık ayı enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 65,19 olarak belirlendi.

Memur ve memur emeklisi için 2024 zam oranı neredeyse netleşirken, 5 aylık enflasyon farkı yüzde 26,9, toplu sözleşme zammı ise yüzde 15 olarak öngörülüyor. Buna göre, memur ve memur emeklisi 2024 maaş zammının yüzde 45'ini şimdiden garantilemiş durumda.

Gazeteci Faruk Erdem ve A Haber'deki canlı yayında konuşan Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Duman, emekli kök aylığının 5 bin TL, taban aylığının ise 7 bin 500 TL olmasına dikkat çekti. Aynı programda açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, vatandaşların mağdur olmayacağını belirterek düzenlemelerin memnuniyetle karşılanacağını söyledi.