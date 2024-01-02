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Emekli maaş zammı oranları sonunda belirlendi ve milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya başladı. Emekli zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli yeni yılda ne kadar maaş alacak? İşte detaylar:

Emeklilerin uzun süredir beklediği zam haberleri nihayet geldi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranları netleşti. Temmuz ayında yüzde 25 oranında yapılan zamın kök ücret üzerinden hesaplanması pek çok emekliye beklenen artışı getirmedi. Ancak 2024'ün zam oranları asgari ücret komisyonunun toplantısı sonucunda belirlendi.

Asgari ücret komisyonunun ikinci toplantısı sonrasında, 1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 liraya çıkacak. Yıl boyunca geçerli olacak bu rakamın 700 lirası asgari ücret desteği olarak belirlendi. Emekliler ise asgari ücretliler kadar zam almayacaklar, çünkü emekliler yıl ortasında bir ek zam daha alacaklar.

Sızdırılan kulis bilgilerine göre, emekli maaşlarına 2024'te yüzde 50 oranında bir zam yapılacak. Bu zam, enflasyon farkı ve refah payı şeklinde duyurulacak. Böylece en düşük emekli maaşı 11 bin TL'nin üzerine çıkacak. Milyonlarca emekli, yeni yılda ne kadar zam alacaklarını merakla bekliyor.