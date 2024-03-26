Kefirin hukuki statüsü hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor. Kefirin haram olup olmadığına dair sorular yöneltiliyor. İnsanlar kefir içmenin caiz olup olmadığını merak ediyorlar. İşte, kefir hakkında bilinmesi gerekenler:

KEFİR NEDİR?

Kefir, inek, koyun ve keçi sütünden elde edilen, yüksek miktarda B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler, enzim ve probiyotik içeren bir içecektir. Yoğurda benzer şekilde mayalanarak üretilir ve sıkça tüketilen süt ürünlerinden biridir.

KEFİR HARAM MI?

Diyanet TV'de yayınlanan "Diyanet’e Soralım" programında kefirin haram olup olmadığına dair şu açıklama yapılmıştır: Kefir bir süt ürünüdür ve mayalanarak elde edilir. Sağlık açısından da faydalıdır. Marketlerde satılan kefirler genellikle düşük alkol içerir, bu yüzden caizdir. Evde yapılan kefirler de eğer uygun koşullarda saklanırsa alkol oranı düşük kalır ve bu durumda da caizdir. Ancak, içerisinde %0,5'ten fazla alkol bulunan kefirin tüketilmesi caiz değildir.

Kefirin içilmesinde dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır, ancak alkol oranının belirli sınırlar içinde olması gerekmektedir. Besleyici ve sağlıklı bir içecek olan kefirin tüketilmesi, dini hükümlere uygun şekilde yapıldığı sürece caizdir.