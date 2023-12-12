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Yozgat Galericiler Sitesinde Kazım Arslan düzenlemiş olduğu basın toplantısında Yozgat Oto Merkezi projesini açıkladı.

Arslan, “Yaklaşık bir aydır Yozgat’la ilgili olarak, Yozgat’ın yeni dönemine dair projelerimizi ve düşüncelerimizi hemşehrilerimize paylaşıyoruz” dedi.

“YOZGAT’A KATMA DEĞER KATACAK”

Arslan, “Yaklaşık iki ay önce galerici oto esnafıyla paylaşmıştık sözlü olarak ama şuanda görsel olarak bunu kamuoyuna da yansıtmış olacağız. Nasip olursa bu projeyi hep birlikte gerçekleştirir ve Yozgat’ımıza bir katma değer katarız. Projemizin ismi Yozgat Oto Merkezi. Bu proje ile Yozgat’ta ki galerici esnafımızın otomobille uğraşan esnafımızın daha rahat bir ortamda daha huzurlu, daha güzel bir ortamda mesleğini sürdürmesi için gerekli bir çalışma olarak gördük. Bu tür merkezler Türkiye’nin değişik yerlerinde değişik isimlerle hizmet veriyor ve o ilin ekonomisine de çok ciddi bir katma değer sağlıyor o şehre prestij sağlıyor. İşyerlerimiz ne kadar güzel olursa, bu daha fazla insanın oraya gelmesi demektir daha fazla insanın orada alışveriş yapması demektir. Bu durumda şehrin ekonomisine katkı sağlamak manasına gelir. İki ay önce yaptığımız konuşmada Yozgat’ın böyle bir oto merkezine ihtiyacı olduğunu konuşmuştuk ve bunu bir kooperatif marifetiyle yapalım bizlerde inşallah nasip olursa Belediye olarak bu işin bir tarafında olalım sizlerin ihtiyacını giderelim ve aynı zamanda işinizi de kolaylaştıralım dedik. Önümüzde ki 31 Mart’ta yapılan seçimlerden sonra nasip olur bunu hep birlikte gerçekleştiririz” diye konuştu.

“120 İŞYERİ OLACAK”

Bu projeyi hep birlikte uygun gördüğümüz bir alanda Yozgat’a yakışır esnaf kardeşlerimize yakışır bir oto merkezini hep birlikte hayata geçireceklerini belirten Arslan, “Hazırladığımız bu proje 120 işyeri olan bir proje olacak. Başlangıçta üye sayısı az olabilir ama zamanla bu sayı artabilir. Kafamızda bu projenin kurulabileceği birkaç arsa var bunu burada zikretmek doğru olmaz. Biz birliğimizi beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bunun yapılmaması için hiçbir engel yok. Bu yapacağımız Oto Merkezinin Yozgat’ımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler bu projeleri açıklarken bunların bir çoğu kooperatifler marifetiyle yapılacak projeler. Bu projelerde sadece Belediyenin kaynaklarından değil Belediyenin gücü ile vatandaşın gücünü birleştirmek suretiyle yapacağız. Eğer siz bir şeye inanıyorsanız bir şeye yapmaya karar verdiyseniz devletin kaynaklarını verimli kullanıyorsanız devletin kaynaklarını çarçur etmiyorsanız kendiniz için değil kentiniz için çalışıyorsanız, kendi yakınlarınız için değil şehrin insanları için çalışıyorsanız bunların yapılmaması için hiçbir sebep yok inşallah biz bunu birlikte gerçekleştireceğiz ve Yozgat’a güzel bir yatırım olacak Yozgat bu durumda lider konumuna gelecek. İlçelerimizle bütünleşerek hem de civarda ki illerin bir kısmı ile birleşip bütünleşmek suretiyle bu konuda Yozgat’ta ciddi bir mesafe almış olacağız. Bu projemizin içerisinde sosyal tesislerde yer alacak” ifadelerini kullandı.