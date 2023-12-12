Komşu illerin belediyelerine göre en fazla 21/f pazarlık usulü ihale yapan belediye olduğu ortaya çıkan Yozgat Belediyesi’nin, kapalı kapılar ardında yapılan ihaleleri kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.
1-3 Aralık 2023 tarihlerinde Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Günleri organizasyonun da 21/f pazarlık usulüyle ihale edildiği ortaya çıktı.
GASTRONOMİ GÜNLERİ 845 BİN LİRA!
17 Kasım 2023 tarihinde “Gastronomi Günleri Organizasyonu” hizmet alımı olarak 21/f pazarlık usulü ihalesine tek firma tek teklif verildi. 931.666 lira yaklaşık maliyet belirlenen ihaleyi Sadık Olgu Aydın, 845 bin liralık tek teklifle aldı.
AYNI KİŞİDEN 6’NCI KEZ 21/F İLE ALIM YAPILDI!
1 MİLYONLUK MALZEME ALIMI DAHA…
Daha önce 5 adet 21/f pazarlık usulü ihale ile 3 milyon 254 bin 638 liralık elektrik malzemesi alımı gerçekleştirilen Veli Savaş’tan, 2 Kasım 2023 günü yapılan 21/f pazarlık usulü ihale ile 1 milyon 115 bin 959,20 liralık daha elektrik malzemesi alımı yapıldığı ortaya çıktı.
Son ihale ile birlikte aynı kişiden elektrik malzemesi alımı için yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 6’ya ulaşmış oldu. Aynı firmadan alınan elektrik malzemesi alımları bu yıl 5’i bulurken, bir alım da 2021 yılında yapılmıştı.
Son yapılan 21/f pazarlık usulü ihale ile birlikte aynı kişiden alınan elektrik malzemelerinin toplamı 4 milyon 370 bin 597 lirayı buldu.
Belediyenin belirli aralıklarla ve 21/f pazarlık usulü ile ısrarla aynı kişiden elektrik malzemeleri alması kamuoyunda, “Yozgat’ta elektrik malzemesi satan başka bir kişi veya işletme yok mu?” sorularını da beraberinde getirdi.
KÖSE KENDİNİ KESİN ADAY GÖRÜYOR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm ihaleleri mutlaka şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın” talimatlarına rağmen Yozgat Belediyesi’nin açık ihale yönteminden kaçınarak, ihalelerinde sıklıkla 21/f pazarlık usulüne başvurması kamuoyunda, “Başkan Celal Köse kendisini kesin aday olarak görüyor” yorumlarına neden oldu.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala, AK Parti’nin aday belirleme çalışmalarına devam ettiği süreçte, Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü yöntemle yaptığı alımların Yozgat kamuoyunu meşgul etmesine rağmen alımlara devam edilmesi, Başkan Celal Köse’nin önümüzdeki dönemde kendisini başkan olarak gördüğü için kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almadığı şeklinde yorumlanıyor.
BİR YILDA 63 İHALENİN 32’Sİ 21/F PAZARLIK USULÜ!
BELEDİYENİN 21/F ALIMLARI AÇIK İHALEYİ GEÇTİ!
Yozgat Belediyesi tarafından 2023 yılında tüm isteklilerin katılabildiği açık ihale usulü ile duyurulan ihale sayısı 40 iken, bu ihalelerden 9’u çeşitli nedenlerle iptal edildi.
Bu yıl ilan edilen ve Ocak 2024’te ihalesi yapılacak olan 2 ihale ile birlikte iptal edilmemiş açık ihale sayısı 31 olurken, 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 32’ye ulaştı.
11 AYDA 30 MİLYON LİRAYI AŞAN 32 ADET 21/F İHALE!
Yozgat Belediyesi tarafından 1 Ocak – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 32 ve bu ihalelerin belediyeye maliyeti 30 milyon 831 bin 342 lira 55 kuruş.
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) resmi internet sayfasında yer alan Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü ihalelerle yaptığı alımlar ve ihale bedelleri şu şekilde:
07.02.2023 - Atık Getirme Merkezi Kurulumu İçin Malzeme Alımı - 290.600,00 lira
22.02.2023 - Elektrik Malzemesi - 548.200,00 lira
23.02.2023 - Pompalı Hazır Beton - 919.750,00 lira
24.02.2023 - Kırtasiye Malzemesi Alımı - 652.200,00 lira
28.02.2023 - Temizlik Malzemesi - 1.326.200,00 lira
01.03.2023 - İnşaat Malzemeleri Alımı - 1.330.900,00 lira
13.03.2023 - Ramazan Ayı İftar Yemeği - 1.414.400,00 lira
13.03.2023 - Elektrik Malzemeleri Alımı - 402.019,35 lira
03.04.2023 - Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı - 747.850,00 lira
04.04.2023 - Madeni Yağ - 329.700,00 lira
05.04.2023 - Billboard ve Raket Tamir Tadilat Hizmet Alım İşi - 475.000,00 lira
07.04.2023 - Depremzede Ailelere İftar Yemeği Verilmesi - 960.000,00 lira
14.04.2023 - Elektrik Malzemesi Alımı - 1.331.439,50 lira
18.04.2023 - Gıda ve Eşya Taşımak İçin Koli Alımı - 423.470,00 lira
27.04.2023 - 80 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti Demontaj ve Montaj Hizmeti Alımı İşi - 1.425.000,00 lira
02.05.2023 - Yol Çizgi Boyası Malzemesi - 636.750,00 lira
16.05.2023 - Uzun Şasi Çift Kabin Araç Kiralama - 784.000,00 lira
30.05.2023 - Billboard, Raket ve Branda Alımı - 746.000,00 lira
19.07.2023 - Gezi Organizasyonu Hizmet Alımı Araç Kiralama - 1.350.000,00 lira
26.07.2023 - Zirai Alet Malzemeleri - 1.223.348,00 lira
26.07.2023 - Mobilya Malzemeleri Alımı - 1.417.200,00 lira
11.08.2023 - Asfalt Plentine Elektrik Malzemesi - 610.979,50 lira
21.08.2023 - Ekskavatör Kiralama - 1.380.000,00 lira
23.08.2023 - Asfalt Plenti Doğalgaz Dönüşüm İşi - 686.897,00 lira
08.09.2023 - Ses, Sahne ve Işık Sistemi Kiralama - 1.196.000,00 lira
12.09.2023 - Park Donatıları Alımı - 1.254.000,00 lira
26.09.2023 - İnşaat Demiri ve Hazır Beton Alımı - 840.000,00 lira
29.09.2023 - Fiber Çatılı Kamelya ve Fiber Çatılı Piknik Masası Alımı - 1.389.500,00 lira
29.09.2023 - İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı - 1.380.000,00 lira
10.10.2023 - Çocuk Oyun Grupları Zemin Malzemesi Alımı - 1.398.980,00 lira
02.11.2023 - Elektrik Malzemeleri - 1.115.959,20 lira
17.11.2023 - Gastronomi Günleri Organizasyonu – 845.000,00 lira
Haberde yer alan tüm bilgiler, KİK’in EKAP resmi internet adresi olan https://ekap.kik.gov.tr adresinden alınmıştır. Bu bilgiler kamuya açıktır ve haberimizde yer alan verilerin tamamı bu adresten teyit edilebilir.Kaynak: Mustafa Babayiğit