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Komşu illerin belediyelerine göre en fazla 21/f pazarlık usulü ihale yapan belediye olduğu ortaya çıkan Yozgat Belediyesi’nin, kapalı kapılar ardında yapılan ihaleleri kamuoyunda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

1-3 Aralık 2023 tarihlerinde Yozgat Belediyesi tarafından düzenlenen Gastronomi Günleri organizasyonun da 21/f pazarlık usulüyle ihale edildiği ortaya çıktı.

GASTRONOMİ GÜNLERİ 845 BİN LİRA!

17 Kasım 2023 tarihinde “Gastronomi Günleri Organizasyonu” hizmet alımı olarak 21/f pazarlık usulü ihalesine tek firma tek teklif verildi. 931.666 lira yaklaşık maliyet belirlenen ihaleyi Sadık Olgu Aydın, 845 bin liralık tek teklifle aldı.

AYNI KİŞİDEN 6’NCI KEZ 21/F İLE ALIM YAPILDI!

1 MİLYONLUK MALZEME ALIMI DAHA…

Daha önce 5 adet 21/f pazarlık usulü ihale ile 3 milyon 254 bin 638 liralık elektrik malzemesi alımı gerçekleştirilen Veli Savaş’tan, 2 Kasım 2023 günü yapılan 21/f pazarlık usulü ihale ile 1 milyon 115 bin 959,20 liralık daha elektrik malzemesi alımı yapıldığı ortaya çıktı.

Son ihale ile birlikte aynı kişiden elektrik malzemesi alımı için yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 6’ya ulaşmış oldu. Aynı firmadan alınan elektrik malzemesi alımları bu yıl 5’i bulurken, bir alım da 2021 yılında yapılmıştı.

Son yapılan 21/f pazarlık usulü ihale ile birlikte aynı kişiden alınan elektrik malzemelerinin toplamı 4 milyon 370 bin 597 lirayı buldu.

Belediyenin belirli aralıklarla ve 21/f pazarlık usulü ile ısrarla aynı kişiden elektrik malzemeleri alması kamuoyunda, “Yozgat’ta elektrik malzemesi satan başka bir kişi veya işletme yok mu?” sorularını da beraberinde getirdi.

KÖSE KENDİNİ KESİN ADAY GÖRÜYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tüm ihaleleri mutlaka şeffaf şekilde gerçekleştirin, hatta tüm ihaleleri canlı yayınlayın” talimatlarına rağmen Yozgat Belediyesi’nin açık ihale yönteminden kaçınarak, ihalelerinde sıklıkla 21/f pazarlık usulüne başvurması kamuoyunda, “Başkan Celal Köse kendisini kesin aday olarak görüyor” yorumlarına neden oldu.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, AK Parti’nin aday belirleme çalışmalarına devam ettiği süreçte, Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü yöntemle yaptığı alımların Yozgat kamuoyunu meşgul etmesine rağmen alımlara devam edilmesi, Başkan Celal Köse’nin önümüzdeki dönemde kendisini başkan olarak gördüğü için kamuoyunun hassasiyetlerini dikkate almadığı şeklinde yorumlanıyor.

BİR YILDA 63 İHALENİN 32’Sİ 21/F PAZARLIK USULÜ!

BELEDİYENİN 21/F ALIMLARI AÇIK İHALEYİ GEÇTİ!

Yozgat Belediyesi tarafından 2023 yılında tüm isteklilerin katılabildiği açık ihale usulü ile duyurulan ihale sayısı 40 iken, bu ihalelerden 9’u çeşitli nedenlerle iptal edildi.

Bu yıl ilan edilen ve Ocak 2024’te ihalesi yapılacak olan 2 ihale ile birlikte iptal edilmemiş açık ihale sayısı 31 olurken, 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 32’ye ulaştı.

11 AYDA 30 MİLYON LİRAYI AŞAN 32 ADET 21/F İHALE!

Yozgat Belediyesi tarafından 1 Ocak – 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılan 21/f pazarlık usulü ihale sayısı 32 ve bu ihalelerin belediyeye maliyeti 30 milyon 831 bin 342 lira 55 kuruş.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) resmi internet sayfasında yer alan Yozgat Belediyesi’nin 21/f pazarlık usulü ihalelerle yaptığı alımlar ve ihale bedelleri şu şekilde:

07.02.2023 - Atık Getirme Merkezi Kurulumu İçin Malzeme Alımı - 290.600,00 lira

22.02.2023 - Elektrik Malzemesi - 548.200,00 lira

23.02.2023 - Pompalı Hazır Beton - 919.750,00 lira

24.02.2023 - Kırtasiye Malzemesi Alımı - 652.200,00 lira

28.02.2023 - Temizlik Malzemesi - 1.326.200,00 lira

01.03.2023 - İnşaat Malzemeleri Alımı - 1.330.900,00 lira

13.03.2023 - Ramazan Ayı İftar Yemeği - 1.414.400,00 lira

13.03.2023 - Elektrik Malzemeleri Alımı - 402.019,35 lira

03.04.2023 - Mobilya ve Tefrişat Malzemesi Alımı - 747.850,00 lira

04.04.2023 - Madeni Yağ - 329.700,00 lira

05.04.2023 - Billboard ve Raket Tamir Tadilat Hizmet Alım İşi - 475.000,00 lira

07.04.2023 - Depremzede Ailelere İftar Yemeği Verilmesi - 960.000,00 lira

14.04.2023 - Elektrik Malzemesi Alımı - 1.331.439,50 lira

18.04.2023 - Gıda ve Eşya Taşımak İçin Koli Alımı - 423.470,00 lira

27.04.2023 - 80 Ton/Saat Kapasiteli Asfalt Plenti Demontaj ve Montaj Hizmeti Alımı İşi - 1.425.000,00 lira

02.05.2023 - Yol Çizgi Boyası Malzemesi - 636.750,00 lira

16.05.2023 - Uzun Şasi Çift Kabin Araç Kiralama - 784.000,00 lira

30.05.2023 - Billboard, Raket ve Branda Alımı - 746.000,00 lira

19.07.2023 - Gezi Organizasyonu Hizmet Alımı Araç Kiralama - 1.350.000,00 lira

26.07.2023 - Zirai Alet Malzemeleri - 1.223.348,00 lira

26.07.2023 - Mobilya Malzemeleri Alımı - 1.417.200,00 lira

11.08.2023 - Asfalt Plentine Elektrik Malzemesi - 610.979,50 lira

21.08.2023 - Ekskavatör Kiralama - 1.380.000,00 lira

23.08.2023 - Asfalt Plenti Doğalgaz Dönüşüm İşi - 686.897,00 lira

08.09.2023 - Ses, Sahne ve Işık Sistemi Kiralama - 1.196.000,00 lira

12.09.2023 - Park Donatıları Alımı - 1.254.000,00 lira

26.09.2023 - İnşaat Demiri ve Hazır Beton Alımı - 840.000,00 lira

29.09.2023 - Fiber Çatılı Kamelya ve Fiber Çatılı Piknik Masası Alımı - 1.389.500,00 lira

29.09.2023 - İletişim Kampanyası ve Lansman Toplantısı - 1.380.000,00 lira

10.10.2023 - Çocuk Oyun Grupları Zemin Malzemesi Alımı - 1.398.980,00 lira

02.11.2023 - Elektrik Malzemeleri - 1.115.959,20 lira

17.11.2023 - Gastronomi Günleri Organizasyonu – 845.000,00 lira

Haberde yer alan tüm bilgiler, KİK’in EKAP resmi internet adresi olan https://ekap.kik.gov.tr adresinden alınmıştır. Bu bilgiler kamuya açıktır ve haberimizde yer alan verilerin tamamı bu adresten teyit edilebilir.