Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve beraberindeki heyet, Yerköy Ticaret Borsasını ziyaret etti.

Borsanın hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Esatbeyoğlu’nun yına sıra, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Esatbeyoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bestami Uzun, Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Ünsür, Meclis Başkanı Sinan Emrebaş, Meclis Üyesi Murat Çakır, Meclis Üyesi Hacı Kaya, Meclis Üyesi Fatih Minar, Meclis Üyesi Murat Çetin, Genel Sekreter Mustafa Bedirhan Salmanlı ve personel katıldı.

Yerköy Ticaret Borsası Başkanı Derviş Esatbeyoğlu yaptığı açıklamada, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (KAYSO), Mehmet Büyüksimitci'ye Tarım, Hayvancılık ve Hububat sektöründe üyelerimizin karşılaştığı sorunları aktarıp fikir alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)Yönetim Kurulu Üyesi, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı(KAYSO), Mehmet Büyüksimitci ve heyetine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.