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İşbirliği protokolü sayesinde gerçekleştirilecek olan proje ile Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Permakültür Tasarımcısı Sertifikası'na sahip olan Sorgun Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenleri aracılığıyla 13-15 Kasım 2023 tarihleri arasında, Kayseri'de 20 öğretmene 'Permakültüre Giriş' eğitimi düzenlenecek.

İmzalanan işbirliği protokolü sayesinde Permakültür Uygulamalarının eğitimde de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Protokol hakkında bir açıklama yapan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, “Gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde öğretmen ve öğrencilere Sürdürülebilir bir çevre bilincinin kazandırmak. Doğa ile bütünleşme ve doğanın bir parçası olduğunu anlayarak doğayla ahenk içinde sürdürülebilir bir şekilde yaşamak için çözüm önerisi olarak permakültür felsefesi ile tanışmalarını sağlamak. Katılımcılara organik atıkları değerlendirerek ekolojik tarıma katkıda bulunabilecekleri ortamlar sunmak. Geri dönüşüm yapılabilen atıkların ayrıştırılması ve değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak. Doğayı doğal ortamda tanıma, doğanın sunduklarını eğitim konusu ve malzemesi olarak değerlendirme yetisi kazandırmak, İşbirliği kurma zorunlulukları doğacak ekip çalışmaları nedeniyle sosyalleşme becerilerine de katkıda bulunmak. Oluşturulan eğitim ortamlarında katılımcıların uygulama yapmalarına olanak sağlamak. Çalıştıkları ve eğitim gördükleri kurumlarda permakültür tasarımını uygulayabilecekleri alanı oluşturabilme yeterliliği kazandırmak. Doğadan esinlenilerek sürdürülebilir bir yaşama dönmenin nasıl mümkün kılınabileceği konusunda farkındalık yaratmak hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. (Alpaslan Demir)