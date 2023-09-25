Akdağmadeni Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çiftçiler anız yakılmaması konusunda uyarıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “Günümüzde anız yakmanın görünen en büyük zararı orman yangınlarına neden olmasıdır. 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre Anız yakılması, kesinlikle yasaktır. Uyarıları dikkate almayan ve anız yakanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre de idari para cezası uygulanacaktır. Çiftçilerimizin geçim kaynakları olan topraklarına kendi elleri ile zarar vermemeleri ve kanun önünde suçlu duruma düşmemeleri için ‘Anızları Yakmamaları’ önemle rica olunur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (Ahmet Ayverdi)