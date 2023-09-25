Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin liralık avans ödemesinin bugün pancar üreticilerinin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından pancar avans ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda, “Türkşeker aracılığıyla 728 milyon 74 bin lira avans ödemesini bugün pancar üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)