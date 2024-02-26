Boğazlıyan Kaymakamı Ali Serttaş, şehit ailelerini ve gazileri ziyaret etti.

2007 yılında Çanakkale’de şehit olan Piyade Er Serkan Koçak ve 1965 yılında Hatay’da şehit olan Jandarma Er Süleyman Yorulmaz’ın ailelerini ziyaret eden Kaymakam Serttaş, daha sonra Gazi Yavuz Demir, Mahir Aktaş ve Gazi Abdullah Fidancı’yı ziyaret etti.

Ovakent köyünde ikamet eden şehit Süleyman Yorulmaz ve şehit Serkan Kokaç’ın ailesini ziyaret eden Serttaş, ardından gazi Yavuz Demir, Mahir Aktaş ve Özler köyünde ikamet eden gazi Abdullah Fidancı’yı hanelerinde ziyaret etti.

Şehit ve gazi ailelerinin herkesin kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu belirten Kaymakam Serttaş, “Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bu gün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.