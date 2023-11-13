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Kaymakam Recep Aydın'ın başkanlığında, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında önemli adımlar atıldı.

Çarşı Cami Aile ve Dini Rehberlik Bürosunda düzenlenen seminerlerde, kadınlara yönelik şiddetin insan onuru ile bağdaşmadığı, İslam'daki kadın hakları, ailede kadının rolü ve kadına yönelik şiddetle mücadele konuları ele alındı.

Boğazlıyan İlçe Müftülüğü ve Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen seminerlerde, katılımcılara bilgi ve farkındalık kazandırmak hedeflendi. Ayrıca, Nezaket Altun Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen seminerlerde, erken yaşta ve zorla evlilikle mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele konuları vurgulandı.

Kaymakam Aydın, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın haklarının korunması amacıyla 2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

‘Şiddete Sıfır Tolerans İlkesi’ doğrultusunda her türlü şiddetin önlenmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade eden Aydın, toplumda bu konuda farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Aydın, yapılan çalışmaların sadece seminerlerle sınırlı kalmayacağını, ilçede kadına yönelik şiddetle mücadelede bir dizi stratejik adım atılacağını belirtti.

‘2023 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı’ doğrultusunda ilçede şiddete sıfır tolerans ilkesi benimsendiğini ifade eden Aydın, "Hedefimiz, toplumsal bilinci artırmak ve kadınlarımızın haklarına daha fazla vurgu yapmaktır" dedi.