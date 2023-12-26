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Saraykent Kaymakamı Osman Kurt, okul ve pansiyon ziyaretlerini sürdürüyor. Yapmış olduğu ziyaretler kapsamında Kaymakam Kurt, Şehit Mustafa Eser Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyonunda incelemelerde bulundu.

Ziyarette Kurt’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve okul yöneticileri eşlik etti.

Ziyarette açıklamada bulunan Kurt, “Aileleri tarafından devletimize emanet edilen çocuklarımızın en iyi koşullarda eğitim öğretim ve konaklama hizmeti almaları için devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.