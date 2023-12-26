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Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Türk Telekom Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen kariyer günlerine katıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen kariyer günlerinde konuşan Aydın, öğrencilere kaymakamlık mesleğinin görev ve sorumluluklarını anlattı.

Öğrencilere meslek seçiminde tavsiyelerde bulunan Aydın, hedef koymalarını ve hedeflerine odaklanmalarını istedi.

Soruları cevaplayan Aydın, öğrencilere başarı dolu bir hayat sürmeleri temennisinde bulundu.

Seminer sonrasında öğretmenler odasında okul öğretmenleri ile tanışma ve eğitim üzerine istişare toplantısı yapan Aydın, tüm öğretmenlere başarılar diledi.