Sponsorluk anlaşması ile birlikte Karşıyaka Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, “Karşıyaka Medical Point” adıyla anılacak. İEÜ Medical Point Hastanesi, ayrıca voleybol, futbol ve basketbol branşlarının sağlık sponsorluğunu da üstlendi.

Karşıyaka Spor Kulübü’ne 2023-2024 sezonunda sponsor olan firmaların tanıtım lansmanı, Karşıyaka Spor Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Voleybol ana sponsorluğu ve sağlık sponsorluğu anlaşması, Medical Point CEO’su Veysi Kubba ve Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil tarafından imzalandı. Törende konuşan Veysi Kubba, Karşıyaka’nın başarılı sporcularına sağlık hizmeti vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade ederek “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, annesi Zübeyde Hanım’ı Karşıyaka’ya emanet etmesi, bu toprakların ne kadar özel olduğunun önemli bir göstergesi. Voleybol takımımız, şimdi bu kutsal emanetin izinde tarihi bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Bu topraklarda her bir vuruş, her bir zafer, sadece bir maçın değil, aynı zamanda Atamızın mirasına olan saygının ve sevginin de bir ifadesi olacak” diye konuştu.

“Hedef, gençlerimizi korumak”

Karşıyaka’da gençleri ve çocukları sadece kötü alışkanlıklardan değil, aynı zamanda olumsuz yaşam biçimlerinden de korumayı hedeflediklerini kaydeden Kubba, “Sağlığı ve sporu birleştirerek onların sadece bedenen değil, ruhen de sağlam bir geleceğe adım atmalarını istiyoruz. Genç fidanlarımıza, tüm potansiyellerini keşfetmeleri ve parlak bir geleceği kucaklamaları için güvenli bir ortam sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kubba, sözlerini şöyle tamamladı: “Kadın Voleybol Takımımız, göstereceği başarılarla, bu spora gönül veren tüm genç ve çocuklarımız için birer rol model olacak. Spor okulları ve alt yapıda faaliyet gösteren yüzlerce genç ve çocuğumuza, ablalarının başarılarla dolu yolunda ilerleyebilmeleri için imkan sağlayacağız. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan gençlerimizi ve çocuklarımızı, spora teşvik edeceğiz. Umuyorum ki; voleybol takımımız, 2023-2024 sezonunda göstereceği başarılarla tüm genç ve çocuklarımıza örnek olacak. Bu nedenle voleybol ana sponsorluğu bizim için çok kıymetli. Karşıyaka Spor Kulübü ile başlattığımız bu güzel işbirliğimizin artarak devam etmesini ve kentimiz adına daha nice başarılı işlere birlikte imza atmayı diliyorum. Tüm sporcularımıza başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyorum.” İHA