Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (SİBERAY), "karşılıksız burs vaadi" ile üniversite öğrencilerinden para talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının güvenli internet kullanımı için başlattığı SİBERAY programının Twitter hesabından uyarı videosu paylaşıldı.
Videoda, dolandırıcıların öğrencileri, "karşılıksız burs vaadi" ile internet üzerinden verilen sahte reklamlarla nasıl tuzaklarına düşürdükleri anlatıldı.Kaynak: Haber Merkezi