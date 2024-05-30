Son zamanlarda birçok vatandaşın şikayet ettiği fahiş fiyatlar ve stokçuluk konularına ilişkin olarak hükümetten ilk adım atıldı.

Fahiş fiyat ve stokçuluğa ilişkin hazırlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, 23 Mayıs Perşembe günü gece yarısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçti.

Torba yasa, Meclis'te kabul edildikten sonra, vatandaşlar da konuyla ilgili gelişmeleri merakla takip etmeye başladılar.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bolat, fahiş fiyatlar ve stokçuluğa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yeni düzenlemelerin ticari rekabeti koruma gibi önemli konuları içerdiğini belirten Bakan Bolat, alınan tedbirlerin ekonominin sağlıklı gelişimi için atıldığını dile getirdi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Meclis'ten geçen yasa doğrultusunda alınan kararlar şu şekilde:

Hükümet kararlarını uygulamayan işletmelere 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişen para cezaları uygulanacak.

Piyasada daralma ve dengesizlik yaratacak şekilde faaliyet gösteren işletmelere 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında değişen para cezaları verilecek.

Bir yıl içinde en az 3 kez ceza alan işletmeler, tedarikçiler ve perakendecilerin iş yerleri Ticaret Bakanlığı tarafından 6 gün süreyle kapatılabilecek.

İşletmelerin büyüklüğüne göre para cezaları 1 milyar TL'ye kadar çıkabilecek.