Tarihsel süreç içinde birçok farklı medeniyetin hüküm sürdüğü Karaman, Hititler döneminde stratejik bir askeri ve ticaret merkezi olarak öne çıkmış, Firigya ve Lidya uygarlıklarının egemenliği altına girmiştir. Ayrıca, M.Ö. 322 yılında Yunan kralı Perdikkos ve Filippos tarafından da işgal edilmiştir.

Karamanoğulları, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zayıflamasının ardından bağımsızlıklarını ilan ederek kendi devletlerini kurmuşlardır. Oğuz boylarından Salur'a mensup olan Karamanoğulları, Anadolu'nun tarihinde önemli bir rol oynamışlardır.

Karaman'ın adı klasik dönemlerde farklı kaynaklarda geçse de, 1256 yılında Karamanoğulları devletinin başkenti haline gelmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey, Moğollarla yapılan savaşı kazanarak Konya'yı işgalden kurtarmış ve Karaman'ı devletinin başkenti yapmıştır.

Ayrıca, Karaman'ın dilin korunması ve geliştirilmesi konusunda da büyük bir rolü vardır. Karamanoğlu Mehmet Bey, 13 Mayıs 1277'de Türkçeyi devlet dili olarak ilan eden bir ferman yayınlamıştır. Bu ferman sayesinde, Karaman halkının Türkçeyi daha düzgün kullanmasına önemli katkılarda bulunulmuştur.

Karamanoğulları devleti, en güçlü döneminde birçok şehri sınırları içine almıştır. Karaman, 15 Haziran 1989'da Türkiye'nin 70. vilayeti olmuştur. Karaman'ın tarihi zenginlikleri, coğrafi konumu ve önemi hakkında çeşitli kaynaklar bulunmaktadır. Tüm bu bilgiler, Karaman'ın Türkiye'nin tarihi ve kültürel mirası açısından ne kadar değerli bir şehir olduğunu göstermektedir.

KARAMAN'IN ESKİ ADI

Karaman'ın eski adı ise "Larende"dir. Bu isim, kentin klasik dönemlerdeki bilinen adıdır ve Karamanoğulları döneminde de kullanılmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise Konya iline bağlı olarak "Karaman" adını almıştır. Ancak, "Larende" ismi, kentin tarihinde özellikle Karamanoğulları döneminin unutulmaz bir parçası olarak hatırlanır.