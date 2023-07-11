Programa başta Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Koç, Sincan Yozgatlılar Derneği Başkanı Haydar Duran, Benli köyü Derneği Başkan Yardımcısı Rafet Aslan, Yelten Köyü Derneği Başkanı Beyler Anaç, katıldı.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde Yozgat Kahramankazan Dernekler Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren ve ev sahipliğini Ankara Kahramankazan Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Akdeniz tarafından düzenlenen sabah kahvaltısı birlik ve beraberlik içinde gerçekleşti.

Kahvaltı programında bir açıklama yapan Yozgatlılar Federasyon Başkanı Ahmet Koç, “Bu organizasyonu düzenleyen Ankara kahraman kazan Derneği Başkanın göstermiş olduğu misafir perdeliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Haber Merkezi