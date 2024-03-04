Kahramanmara\u015f'ta 4,4 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.\r\n\r\nAFAD'dan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Kahramanmara\u015f'ta saat 11.26'da merkez \u00fcss\u00fc Elbistan il\u00e7esi olan deprem ya\u015fand\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nS\u00f6z konusu depremin 7 kilometre derinlikte kaydedildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\nB\u00f6lgede saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nhttps:\/\/twitter.com\/DepremDairesi\/status\/1764570384618152066\r\n\r\n\r\n