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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta saat 11.26'da merkez üssü Elbistan ilçesi olan deprem yaşandı.

Depremmm

Söz konusu depremin 7 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Bölgede saha çalışmaları sürüyor.

https://twitter.com/DepremDairesi/status/1764570384618152066

Kaynak: İGFA