Ankara’da yaşayan Yozgatlı kadınların bir araya gelerek kurduğu Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi Büyükincirli Eğitim ve Kültür Derneği işbirliğiyle Çıtlık Şenliği düzenledi.

Kar amacını değil kadın dayanışmasını ekonomik faaliyet olarak hedefine koyan kooperatif, kadınları sosyal hayata katmak için kültürel gezilerine bir yenisini ekledi. Yozgat’ta yerel otları tanıma ve toplama etkinliği kapsamında düzenlediği “Çıtlık Şenliği” yoğun ilgi gördü.

12 Mayıs Pazar günü Ankara’dan yola çıkan kafilenin ilk durağı Büyükincirli Köyü Kültür Evi oldu. Köy Muhtarı Sedat Zorlusoy, köy girişinde karşıladığı kafileye yöresel ürünler eşliğinde kahvaltı ikram ederek yerel otlarla ilgili bilgiler verdi. Köydeki Hasan Dede Türbesi’ni ziyaret eden kafile, dualar edip dilekler diledi.

Gezi, Şeyh Hoca Ahmet Yesevi'nin halifelerinden olan Osman Paşa Tekkesi ziyareti ile devam etti. Köy girişince kafileyi karşılayan Osmanpaşa Eski Belde Başkanı ve Yozgat CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, Anneler Günü dolasıyla kadınlara gül buketi hediye etti, bölge ile ilgili bilgiler verdi.

Her köşesi tarih kokan Yozgat’taki bir sonraki durak, 516 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Mısır seferi sırasında yapılan ve günümüzde de varlığını sürdüren Karabıyık Köprüsü oldu. Köprü etrafında yerel ot toplayan kafile ardından Gelingüllü Barajı kenarında yürüyüş yaparak flamingoları izledi.

Gezi boyunca Ankaralı kafileye, Yozgatlı Türk Standartları Enstitüsü Ankara İl Müdürü Kürşat Bacanlı, Anadolu Güç Birliği Üyesi Ali Selvi, Anadolu Kadınları Derneği başkanı Özgür Karslıoğlu eşlik etti. Kafile, bölgede bulunan ülkemizin güzelliklerini keşfedip kültürünü öğrenerek unutulmaz bir gün geçirdi.