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Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy başkanlığında Değerler Eğitimi konulu toplantı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, okul müdürleri ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren İlçe Müdürü Nuri Aksoy, “Okul müdürlerimizin ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimizin katılımıyla Değerler Eğitimi Konulu toplantı düzenledik. Toplantımızda; dini, milli ve manevi değerlerin öğrencilerimize aşılanması, Filistinli mazlumlara karşı duyarlılığın artırılması, tarih bilincinin öğrencilerimize yerleştirilmesi konusunda kararlar aldık. Toplantıya katılım sağlayan idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.