Ünlü oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili endişeler artıyor. Sosyal medyada birçok kişi, Kadir İnanır'ın son durumunu sorguluyor. Bugün, usta oyuncunun evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Peki, Kadir İnanır'a ne oldu? Sanatçı Kadir İnanır kimdir ve sağlık durumu nasıl?

Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, İnanır bu sabah geçirdiği inme sonucu bilincini kaybetti ve acilen Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Şu an için hastanede beyin tomografisi ve MR çekilmekte olan sanatçıya, test sonuçlarına göre uygun tedavi uygulanacak.