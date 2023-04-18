Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "Bin aydan daha hayırlı bir gece" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından Bilal Şahin Cami'nde kadınlara yönelik program düzenlendi.

İl Vaizi Atiye Avşar ve Din Hizmetleri Uzmanı Leyla Durmaz’ın sohbet ve hatim duasını yaptığı programa, Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu öğretici ve öğrencileri, İmran Yatılı Kız Kur’an Kursu öğretici ve öğrencileri ile çok sayıda bayan katıldı.

Kur`an-ı Kerim Tilavetleri, salâvatlar, tekbirler ve ilahilerin okunduğu Kadir Gecesi Özel Programı yapılan duaların ardından sona erdi. Haber Merkezi