Başkan Yalçın, Kadir Gecesi'nin manevi ikliminde gerçekleşen iftar programından önce depremde hayatını kaybeden manevi şehitler ve vatan için canını veren kahramanlar için Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildiğini ifade etti.

İlçe protokolü ve yaklaşık bin 500 vatandaşın katıldığı iftar programında konuşma yapan Belediye Başkanı Nezih Yalçın ‘’Bizleri başı rahmet ortası mağfiret, sonu günahlardan azad olan Ramazan-ı Şerif’e, Kur’an-I Kerim’in indirildiği, bin aydan daha kıymetli Kadir Gecesi’ne eriştiren Cenab- ı Hakk’a şükürler olsun. Yakın zamanda asrın felaketini yaşadık, binlerce kardeşimizi manevi şehit olarak Hakk’ın huzuruna gönderdik. Binlerce vatandaşımız yaralı halde hastanelerde, yüz binlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyorum. Böylesine büyük bir musibetten hem bizim milletimizi hem de tüm insanlığı Mevla muhafaza eylesin. Kıymetli vatandaşlarım, bir kaç gün sonra inşallah Ramazan Bayramı’na erişeceğiz. Cenab-ı Hakk bayramınızı hayırlı ve mübarek eylesin. Duamız odur ki Mevla Karabağ’ın fethedildiği gibi Kırım’ın da, Doğu Türkistan’ın da fethini bizlere nasip etsin. Dünyanın dört bir tarafında zulüm gören Müslümanlara ve tüm insanlığa huzuru, refahı, barışı ve kurtuluşu nasip eylesin. Cenab-ı Hakk Ayasofya’nın zincirlerinin kırıldığı, Mescid-i Aksa’nın da zincirlerinin kırıldığı, Kudüs’ün de huzura ve refaha erdiği günleri bizlere nasip eylesin. Bugün davetimize icabet eden ve burada olan siz kıymetli vatandaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyor teşekkür ediyorum. Kandilimiz mübarek olsun” dedi. Alpaslan Demir