İçişleri Bakanlığının oluru ile Çekerek Kaymakamı olarak atanan Fidan Bozkır, ziyaretlerini sürdürüyor.

Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ebubekir Kılıçarslan ile birlikte Şehit Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in ailesini ziyaret eden Kaymakam Bozkır, daha sonra Kıbrıs gazisi Fazlı Turan’ı ziyaret etti.

Şehit ailesi ve Kıbrıs gazisini ziyaret ettikten sonra ilçenin yaşlı çınarlarından Ayşe Yazıcı’yı evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Şehit yakınlarının ve gaziler ile büyüklerin hayır dualarını almak, onların sevinç ve kederlerini paylaşmak konusunda hassasiyetini dile getiren Kaymakam Bozkır, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi. Haber Merkezi