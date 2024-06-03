Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, futbol dünyasında "The Special One" olarak bilinir ve kariyeri boyunca birçok büyük kulüpte başarılar elde etmiştir. Mourinho, 26 Ocak 1963'te Portekiz, Setubal'de doğmuştur.

Futbolculuk kariyerine Belenenses'in genç takımında başlayan Mourinho, daha sonra Rio Ave, Belenenses, GD Sesimbra ve Comercio e Industria gibi takımlarda oynamıştır.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük alanına geçiş yapan Mourinho, Setubal U17 ve U19 takımlarında görev aldıktan sonra CF Estrela'da yardımcı antrenörlük yapmıştır. Daha sonra çeşitli kulüplerde scout ve tercüman olarak görev almıştır. Mourinho'nun kariyerindeki dönüm noktalarından biri Sporting Lizbon ve Porto'da yardımcı antrenörlük yapması olmuştur.

Porto'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Mourinho, bu dönemde büyük başarılar elde etmiş ve birçok kupa kazanmıştır. Ardından Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi büyük kulüplerde çalışmış ve birçok önemli kupa kazanmıştır. Mourinho'nun kazandığı önemli kupalardan bazıları arasında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Premier League, La Liga ve Serie A bulunmaktadır.

Jose Mourinho ayrıca 2003, 2004, 2009 ve 2011 yıllarında Yılın Teknik Direktörü ödülünü kazanmıştır. Kariyeri boyunca "The Special One" unvanını hak eden Mourinho, futbol dünyasında büyük saygı ve takdir toplamaktadır.