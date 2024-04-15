Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde okula gidiş-gelişlerini sağlamak, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çocuk ve gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Ekipler, "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında ilçe genelinde okul servis araçlarının denetim ve kontrolü faaliyetlerini sürdürüyor.