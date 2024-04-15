Yozgat’ta jandarma ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Okul Servislerine Denetim 2

Akdağmadeni İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından jandarma sorumluluk bölgesinde okul servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

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Okul Servislerine Denetim

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde okula gidiş-gelişlerini sağlamak, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çocuk ve gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Okul Servislerine Denetim 1

Ekipler, "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında ilçe genelinde okul servis araçlarının denetim ve kontrolü faaliyetlerini sürdürüyor.

Muhabir: Hakan Demirbaş